В Кольском заливе Баренцева моря состоялась тренировка спасателей Северного флота

В акватории Кольского залива Баренцева моря экипажи спасательного судна «Георгий Титов» и спасательного глубоководного аппарата АС-34 отработали взаимодействие при выполнении глубоководных подводно-технических и поисково-спасательных работ.

В ходе тренировки выполнена выгрузка глубоководного аппарата из спасательного судна на воду, приготовление его к плаванию, движение, маневрирование и плавание по заданному курсу в надводном положении.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж спасательного глубоководного аппарата АС-34 также отработал погружение на заданную глубину, маневрирование и поиск условно затонувшего объекта. После чего осуществил посадку аппарата на комингс-площадку на корпусе стенд-макета, имитирующую специальное устройство на корпусе подводной лодки в районе аварийных выходов.

Экипажи спасателей-глубоководников Северного флота отрабатывают практические занятия по оказанию помощи условно аварийным подводным лодкам на постоянной основе. Ранее, в сентябре нынешнего года, экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-34 принимал участие в учении по спасению экипажа подводной лодки в Баренцевом море.

Фото: https://mil.ru/news/f11fa32f-675c-4cec-bc48-bf2005c38937