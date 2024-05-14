В Кольском заливе экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота – Североморска экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал приём на палубу вертолётов Ка-27.

Тренировочные полёты состоялись в дневное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 20 посадок и взлётов с палубы корабля. В тренировке было задействовано два вертолёта Ка-27.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению полётов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.

После обеспечения работы вертолётчиков БПК «Вице-адмирал Кулаков» ошвартовался у причала.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12512931@egNews