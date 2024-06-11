В Кольском заливе на БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработали приёмы посадки вертолётов

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» 10 июня отработал приём на палубу вертолётов Ка-27 во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота - Североморска.

Тренировочные полёты прошли в дневное время. Лётчики отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка выполнили более 20 посадок и взлётов с палубы корабля. В тренировке было задействовано 2 вертолёта Ка-27.

Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12516160@egNews