В Кольском заливе на глубинах до 20 метров водолазы-спасатели Северного флота выполнили ряд специальных задач

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота приступили к тренировкам по организации и проведению подводных спусков. В Кольском заливе на глубинах до 20 метров военнослужащие выполнили ряд специальных задач.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, группа водолазов в течение нескольких дней отработает осмотр подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиск и подъем при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистку кингстонов, действия при сварочных работах, при рубке троса под водой, при обследовании подводных коммуникаций.

Для обеспечения тренировок применяется современное оборудование, поступившее на вооружение сил поискового спасательного обеспечения флота. Наблюдение за процессом боевой подготовки осуществляется с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов установлены видеокамеры, позволяющие следить за обстановкой от первого лица.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание при выполнении водолазных спусков обращается на соблюдение требований безопасности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12440322@egNews