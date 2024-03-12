В Кольском заливе прошла тренировка с экипажем глубоководного аппарата АС-36 Северного флота

Сегодня на Северном флоте состоялась тренировка спасательных сил флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-36 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-36 отработал алгоритм приготовления подводного аппарата к плаванию в Кольском заливе.

После выгрузки аппарата АС-36 из трюма судна-носителя он был спущен на воду. Экипаж глубоководного спасателя провёл тренировку по управлению аппаратом с начала в надводном, а затем и в подводном положении. Подводники выполнили манёвры в акватории Кольского залива: движение задним и передним ходом, изменение курса и скорости с помощью маршевого и лагового движительного комплекса.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-36 учился взаимодействовать с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий», а также проверил аппаратуру связи и выполнил команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Особое внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт судна-носителя.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504251@egNews