В Кольском заливе проведены тренировки с посадками вертолётов на палубу БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вчера отработал приём на палубу корабельных вертолётов во время стоянки на якоре в Кольском заливе на рейде Североморска.

В тренировках были задействованы экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолётов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолётного полка. Кроме того, летчики выполнили облёты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Всего было осуществлено более 20 посадок и взлётов вертолётов Ка-27 с палубы большого противолодочного корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, в авиационную группу корабля входит два вертолёта Ка-27, которые транспортируются в ангарах.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505841@egNews