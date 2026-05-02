В Кольском заливе провели учения по ликвидации нефтеразлива

В акватории морского порта Мурманск, в Южном колене Кольского залива, состоялось тренировочное учение по предупреждению и ликвидации разливов нефти с участием спасательных подразделений Северного филиала Морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»).

Как сообщает пресс-служба ФГБУ, 30 апреля в совместных учениях, организованных ООО «Полярный Терминал», помимо Северного филиала «Морспасслужбы», приняли участие эксплуатирующая компания «Полярный Терминал», ООО «ЭкоСервис» (защита береговой линии) и ООО «Крондекс» (подрядчик по обращению с отходами).

По сценарию учений после получения сигнала о ЧС комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Мурманской области был введён условный режим чрезвычайной ситуации. В ходе проведения учений были отработаны: оповещение об условном разливе нефтепродуктов, сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выдвижение сил и средств, разведка места разлива, локализация и сбор нефтепродуктов, защита береговой черты, доочистка акватории, организация хранения собранных отходов для утилизации, а также проверка готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что силы аварийно-спасательной группы и спасательные суда Северного филиала «Морспасслужбы» обеспечили оперативное и безупречное проведение всех этапов: были установлены боновые ограждения на прилегающей береговой черте, выставлены боновые ордера, организован сбор нефтепродуктов и т. д.

«Профессионализм участников и их высокая оперативность позволили «минимизировать» загрязнение акватории Кольского залива, быстро собрать нефтепродукты и в кратчайшие сроки ликвидировать учебную чрезвычайную ситуацию. Все поставленные задачи учения успешно выполнены», — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие суда МФАСС «Сивуч», БСС «Тепсей» и «Тиман», СКБ «Виктор Петров» и «Анатолий Веретехин», РК «МРК-1000», РВК «Водолаз Печкуров» и «Водолаз Сазонов», КБ «ЛАРН-4». Кроме того, в тренировках были задействованы аварийно-спасательная группа из 17 аттестованных спасателей, дежурно-диспетчерская служба и полный комплект оборудования и средств для ликвидации разливов.

