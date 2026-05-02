В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.05.26 14:00

В Кольском заливе провели учения по ликвидации нефтеразлива

В акватории морского порта Мурманск, в Южном колене Кольского залива, состоялось тренировочное учение по предупреждению и ликвидации разливов нефти с участием спасательных подразделений Северного филиала Морской спасательной службы (ФГБУ «Морспасслужба»).

Как сообщает пресс-служба ФГБУ, 30 апреля в совместных учениях, организованных ООО «Полярный Терминал», помимо Северного филиала «Морспасслужбы», приняли участие эксплуатирующая компания «Полярный Терминал», ООО «ЭкоСервис» (защита береговой линии) и ООО «Крондекс» (подрядчик по обращению с отходами).

По сценарию учений после получения сигнала о ЧС комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Мурманской области был введён условный режим чрезвычайной ситуации. В ходе проведения учений были отработаны: оповещение об условном разливе нефтепродуктов, сбор комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выдвижение сил и средств, разведка места разлива, локализация и сбор нефтепродуктов, защита береговой черты, доочистка акватории, организация хранения собранных отходов для утилизации, а также проверка готовности сил и средств к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что силы аварийно-спасательной группы и спасательные суда Северного филиала «Морспасслужбы» обеспечили оперативное и безупречное проведение всех этапов: были установлены боновые ограждения на прилегающей береговой черте, выставлены боновые ордера, организован сбор нефтепродуктов и т. д.

«Профессионализм участников и их высокая оперативность позволили «минимизировать» загрязнение акватории Кольского залива, быстро собрать нефтепродукты и в кратчайшие сроки ликвидировать учебную чрезвычайную ситуацию. Все поставленные задачи учения успешно выполнены», — говорится в сообщении.

В учениях приняли участие суда МФАСС «Сивуч», БСС «Тепсей» и «Тиман», СКБ «Виктор Петров» и «Анатолий Веретехин», РК «МРК-1000», РВК «Водолаз Печкуров» и «Водолаз Сазонов», КБ «ЛАРН-4». Кроме того, в тренировках были задействованы аварийно-спасательная группа из 17 аттестованных спасателей, дежурно-диспетчерская служба и полный комплект оборудования и средств для ликвидации разливов.

 

 

Фото (ФГБУ «Морспасслужба»): https://morspas.ru/press-center/news/v-akvatorii-porta-murmansk-proshlo-sovmestnoe-uchenie-po-preduprezhdeniyu-i-likvidatsii-razlivov-nef/#gallery-1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Каждому свое». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)23:05«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять