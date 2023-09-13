В Кольском заливе состоялась тренировка экипажей глубоководных спасательных аппаратов Северного флота

На Северном флоте проведена тренировка спасательных сил с участием экипажей автономных обитаемых глубоководных спасательных аппаратов АС-34 и АС-36 и их судна-носителя «Михаил Рудницкий».

В одной из бухт Кольского залива экипажи АС-34 и АС-36 выполнили рабочую проверку систем и механизмов, после чего, взаимодействуя с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий», отработали погружение на глубину, а также маневрирование под водой. Спасатели проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в учебных мероприятиях были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Особое внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъёму на борт.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478817@egNews