В Кольском заливе водолазные специалисты отработали практические спуски и выполнили ряд специальных задач на глубинах до 20 метров

Водолазные специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели тренировки по организации и проведению водолазных спусков.

В течение нескольких дней группа водолазов выполняла практические действия по осмотру подводной части корпусов кораблей и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов и обследование подводных коммуникаций.

Для обеспечения тренировок водолазов Северного флота применялось современное оборудование. Наблюдение за ними осуществлялось с помощью телеуправляемых подводных аппаратов. На шлемах водолазов также была установлена видеокамера, позволяющая следить за обстановкой от первого лица.

Особое внимание при проведении водолазных спусков обращалось на соблюдение требований техники безопасности, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12506864@egNews