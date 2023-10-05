Водолазы Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота провели плановую тренировку по организации и проведению водолазных спусков.

В Кольском заливе военнослужащие выполнили практические спуски с борта рейдового водолазного катера «Иван Швец». В ходе тренировки группа водолазов отработала практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъёму при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистке кингстонов, сварочным работам и рубке троса под водой.

Как сообщает пресс-служба СФ, для обеспечения тренировок водолазов Северного флота применяется современное оборудование, поступившее на вооружение сил поискового спасательного обеспечения флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481048@egNews