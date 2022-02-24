В Кольском Заполярье общественный транспорт ежедневно проходит дезинфекцию от коронавируса

В Мурманской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции продолжается уборка салонов общественного транспорта и дезинфекция контактных поверхностей (поручни, ручки и т.д.) специальным дезинфицирующим составом. Эти мероприятия осуществляются после каждого оборотного рейса, ежедневно вечером по возвращению транспорта в парк, и будут продолжены до особого распоряжения.

По информации перевозчиков, запасы дезинфицирующих составов имеются в достаточных количествах, и пополняются по мере необходимости. Трудностей с их приобретением нет.

Для водителей, кондукторов и пассажиров общественного транспорта продолжает действовать обязательный режим использования защитных масок, рейды по проверке его соблюдения проводятся в усиленном режиме. В отношении нарушителей нарядом полиции составляются протоколы об административных правонарушениях, которые затем направляются в суд.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, перевозку граждан по регулярным маршрутам в муниципальном и межмуниципальном сообщении на территории региона осуществляют 39 транспортных компаний. Ежедневно на линию выходит порядка 625 автобусов и 78 троллейбусов, выполняется порядка 4600 рейсов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441024/#&gid=1&pid=2