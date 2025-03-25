В Кольском Заполярье реализуется более 70 корпоративных программ, направленных на укрепление здоровья северян

В Общественной палате Мурманской области состоялся круглый стол на тему популяризации внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих северян. На мероприятии рассмотрели вопросы укрепления общественного здоровья жителей Мурманской области.

Представители Министерства здравоохранения Мурманской области рассказали о целях реализации и основных направлениях, заинтересованности работодателя в корпоративных программах, а также об опыте внедрения таких программ в учреждениях системы здравоохранения.

«Поддержание здоровья сотрудников и стимулирование их к ведению здорового образа жизни становятся первостепенной задачей любого руководителя. Введение корпоративных программ способствует формированию культуры здоровья внутри коллектива, повышению ответственности сотрудников за свое здоровье и помогает предотвращать профессиональное выгорание», – рассказала Екатерина Сулима, первый заместитель министра регионального здравоохранения.

По данным Минздрава России, более 40% взрослых россиян имеют хронические заболевания. Главные причины возникновения этих болезней – поведенческие факторы риска, такие как курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем.

Корпоративные программы являются важным инструментом для укрепления общественного здоровья, включающим такие направления, как создание мотивации в коллективах для ведения ЗОЖ, стимулирование сотрудников к отказу от вредных привычек и выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний с последующей разработкой корректирующих мероприятий.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Мурманской области уже разработаны и реализованы 74 корпоративные программы на базе 60 различных предприятий, организаций, включая учреждения, подведомственные министерству здравоохранения. Инициативы направлены на повышение физической активности сотрудников, отказ от потребления никотинсодержащей продукции, популяризацию здорового питания, сохранение психологического здоровья и благополучия, снижение употребления спиртосодержащей продукции, а также разработаны комплексные программы по сохранению и укреплению здоровья работающих.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/