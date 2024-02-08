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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 16:30

В Кольском Заполярье состоялось торжественное мероприятие встречи огня семейного очага «Сердце России»

Напомним, огонь был зажжён на главной сцене выставки-форума «Россия» в рамках всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», где Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт Года семьи. Уже зажженный огонь привезён из Свято-Троицкого монастыря. Этот монастырь хранит мощи святых Петра и Февронии, которые являются покровителями семьи, любви и верности. Лампы с частичками этого пламени разосланы во все регионы России, чтобы в каждом из них загорелся символический очаг.

8 февраля частичка «Сердца России» прибыла в Мурманскую область. Торжественная церемония встречи состоялась в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» в городе Североморске. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, министр культуры Ольга Обухова, заместитель министра труда и социального развития Алексей Геринг, а также заполярные семьи с детьми.

Огонь семейного очага в столице северного флота торжественно приняла семья морского офицера – Денис и Любовь Пелей. Пара вместе уже 10 лет, 5 лет они растят свою дочь Анастасию. 

«Семья – это фундамент нашей жизни. Самое главное для семьи – это дом, где горит семейный очаг, царит любовь, уют и счастье. Для нас большая честь передать огонь семейного очага в Североморск и поделиться им с другими семьями нашего славного города и региона», – рассказали члены семьи Пелей.

Вице-губернатор Елена Дягилева подчеркнула, что Североморск – город, который всегда отличался верностью российским традициям – и семейным, и вековым флотским устоям.

«Поздравляю «СОПКИ.СЕМЬЯ», жителей Североморска и всей Мурманской области с таким важным и символичным для Года семьи событием. Отмечу, что в нашем регионе почти 115 тысяч семей с детьми, при этом численность многодетных семей за последние годы выросла на 40%, что, безусловно, говорит об эффективности мер, которые мы реализуем с федеральной поддержкой и в рамках плана «На Севере – жить», – отметила заместитель губернатора. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, теперь частичка Всероссийского семейного очага «Сердце России» обрела свой дом и будет дарить своё тепло семьям Кольского Заполярья и ждать их в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», которое появилось в Североморске в октябре 2023 года. Как уточнила вице-губернатор, в этом году такие семейные центры появятся ещё в четырёх населённых пунктах: Алакуртти, Заполярном, Печенге и Оленегорске.

Напомним, 3 февраля губернатор Андрей Чибис дал старт Году семьи в Кольском Заполярье.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

51Xelfr
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