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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.26 14:30

В Кольском Заполярье стартует программа вакцинации от ВПЧ

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса запускается программа вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека. В дальнейшем новую практику могут закрепить на постоянной основе в Национальном календаре вакцинации.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — распространенная инфекция, которая передается от человека к человеку. Её главная опасность заключается в том, что вирус может вызывать онкологические заболевания, в первую очередь рак шейки матки. Прививка, сделанная в детском или подростковом возрасте, помогает организму выработать надежную защиту еще до того, как человек рискует столкнуться с вирусом.

«ВПЧ является причиной развития целого ряда онкологических заболеваний, и вовремя сделанная прививка дает защиту. Мы приняли решение начать эту работу на региональном уровне, планомерно расширяя охват, чтобы максимально обезопасить наших детей. Спасибо большое Татьяне Алексеевне Кусайко и Роману Сергеевичу Пономареву за внимание к проблеме онкологических заболеваний и Андрею Владимировичу Чибису за то, что поддержал инициативу», — отметил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Процесс вакцинации решили сделать поэтапным: такой подход поможет плавно распределить нагрузку на медицинские учреждения и даст родителям достаточно времени, чтобы подробно изучить информацию и узнать обо всех плюсах программы.

«В ближайшей перспективе вакцинация против ВПЧ обеспечит нам то, о чем мы мечтали десятилетиями. Мы практически полностью исключим развитие рака шейки матки у привитых поколений. Но что еще важнее, мы увидим резкое снижение заболеваемости плоскоклеточным раком органов репродуктивной системы, нижних отделов кишечника и ЛОР-органов. Это вакцина, которая в прямом смысле предотвращает сразу несколько видов рака, и у нас на глазах сформируется поколение, свободное от этой онкологической угрозы», — рассказал Роман Пономарев, заместитель главного врача Мурманского областного онкологического диспансера.

Вакцинация начнётся в 2027 году. На первом этапе планируется охватить 35% девочек 2017 года рождения. В 2028 году этот показатель хотят довести до 55% среди подростков 2018 года рождения. А к 2029 году ожидается достижение 75-процентного охвата среди девочек 2019 года рождения.

Уже до конца 2026 года вакцина поступит в медучреждения региона. На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области направят 19,4 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571948/#&gid=1&pid=1

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