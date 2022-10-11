В Кольском Заполярье впервые прошёл Кубок губернатора по кекусинкай

Легкоатлетический манеж Мурманска впервые в регионе принимал масштабные областные соревнования – Кубок губернатора по кекусинкай. За звание сильнейших боролись порядка 100 спортсменов из разных муниципалитетов.

Кекусинкай – одна из самых сложных разновидностей карате.

Участие в состязаниях приняли 9 команд: мурманские центр «Поларбудо», клуб «Юки Доджо» и клуб «Тэнгу-про», североморские клубы «Сатори» и «Барс», клуб «Тенсинкан» из Малого Сафоново, апатитский клуб «Торнадо», клуб «Сейпай» из Высокого и кандалакшский клуб «Уракен». Востребованность соревнований такого уровня подтверждает высокий интерес со стороны спортсменов разных возрастов: на татам вышли начинающие бойцы и опытные мастера Кекусинкай.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта Светлана Наумова и директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко. Президент-основатель Федерации Кекусинкай России, советский и российский мастер каратэ Александр Танюшкин провёл мастер-класс для участников. Также в показательной программе выступили заполярные спортсмены, продемонстрировавшие мастерство владения оружием.

«Культура кекусинкай поражает своей уникальностью. Она сочетает в себе дисциплину и особое отношение каждого спортсмена к данному виду спорта. С идеей провести масштабные областные соревнования к главе региона обратился папа заполярной спортсменки. По поручению губернатора министерство спорта проработало вопрос с федерацией, и сегодня порядка 100 спортсменов вышли на татами, чтобы показать своё мастерство и перенять опыт сильнейших заполярных бойцов. В следующем году планируем провести Кубок губернатора в открытом формате и увидеть среди участников спортсменов из других регионов, в том числе действующих чемпионов мира», – отметила Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в своей приветственной речи министр спорта выразила уверенность в том, что Кубок губернатора по кекусинкай станет традиционным, послужив мощным стимулом для развития этого вида спорта в Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-55682965_333532?z=photo-55682965_457323057%2Falbum-55682965_00%2Frev