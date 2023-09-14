В Кольском Заполярье завершился очередной ознакомительный тур для российских кинематографистов

Цель тура – осмотр представителями крупных отечественных студий, таких как таких как «Мосфильм», «Гамма» и «А-медиа», локаций Печенгского округа для подготовки съёмок кинопроектов в 2024 и 2025 годах.

За четыре дня 10 режиссёров, продюсеров и сценаристов со всей страны посетили самые знаковые места этого уникального северного муниципалитета: эколого-индустриальный маршрут «Шпиль555» и Кольскую сверхглубокую скважину, перевал Муста-Тунтури и Трифоно-Печенгский мужской монастырь, а также уникальные места боев времён Великой Отечественной войны.

Ознакомительный тур для кинематографистов проводится в рамках совместного проекта «Печенгский округ – в фокусе кино», реализуемого центрами «Вторая школа» и «Северный характер» при поддержке компании «Норникель» и администрации Печенгского округа. В рамках проекта в округе также проводятся открытие показы фильмов, созданных в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подобные туры являются значимой частью комплексной программы правительства Мурманской области по развитию киноиндустрии в регионе. С 2018 года их организует Центр развития кинопроизводства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Отечественные кинематографисты уже посещали Териберку и Терский берег, юг Мурманской области и столицу Кольского Заполярья. В числе кинопроектов, появившихся после проведения туров – фильмы «Туман» и «Незамерзающий порт надежды», а также сериалы «Баренцево море» и «Заполярный вальс», созданный для одного из федеральных телеканалов.

Фото: https://gov-murman.ru