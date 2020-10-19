В Кольской центральной районной больнице установлена и запущена в работу собственная кислородная станция

Это позволит ликвидировать зависимость больницы от поставок сжиженного кислорода сторонними организациями, и в результате снизит затраты медицинской организации в данном направлении.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, работы по установке кислородной станции и монтажу кислородопровода выполнены в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» за счёт средств областного бюджета на общую сумму более 20 млн рублей.

В настоящее время в больнице развернуты 120 точек снабжения кислородом. Планируется развертывание ещё более 50.