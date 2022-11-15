В Кольской ЦРБ отремонтируют дневной стационар и хирургическое отделение

Внесены изменения в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения в Мурманской области на 2021-2025 годы». В связи с выделением дополнительных средств в размере 44 млн рублей в рамках реализации программы будет проведён капитальный ремонт отделения дневного стационара и хирургического отделения Кольской центральной районной больницы.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках проведения капитального ремонта до конца 2022 года будут выполнены работы по замене инженерных сетей и коммуникаций, оконных и дверных блоков, осуществлен внутренний ремонт помещений.

Фото: https://gov-murman.ru