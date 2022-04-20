В Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошло занятие по переводу техники на летний режим эксплуатации

В отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялось показное занятие по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

На занятии представителям береговых частей флота был продемонстрирован порядок проведения работ на технике с соблюдением требований руководящих документов.

В ходе подготовки боевых машин, колесной и гусеничной техники к эксплуатации в летнее время проводится их полный технический осмотр, а также замена рабочих жидкостей, масел, и топлива.

К началу летнего периода обучения на новый режим эксплуатации будет переведено более 8,5 тыс. единиц колесной и гусеничной техники Северного флота.

Перед началом перевода будут проверены все объекты паркового хозяйства береговых частей, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12418042@egNews