В Кольской ГМК начали готовить площадку под строительство нового медерафинировочного производства

Строителям предстоит снести 78 тысяч кубометров фундаментов старых зданий и сооружений.

Новое медерафинировочное производство на мончегорской промплощадке компании разместится на территории бывшего плавильного цеха, закрытого в 1998 году. Сейчас здесь демонтируют оставшиеся конструкции.

Расчистку площадки под новое медерафинировочное производство планируют завершить летом 2022 года, после чего начнется строительство цеха. Уже начато проектирование нового производства, идут процедуры по выбору подрядчика для строительных и пусконаладочных работ.

Для «Норникеля» этот проект - часть стратегии по модернизации и замене устаревших и неэкологичных технологий. Одним из его этапов стало закрытие в марте 2021 года металлургического цеха Кольской ГМК.

Новое медное производство в Мончегорске будет работать по современной технологии: обжиг-выщелачивание-электроэкстракция с минимальным воздействием на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5 процента, на производстве будет применяться бессточная замкнутая система водооборота.

Как сообщает пресс-служба КГМК, строительство нового производства должно завершиться в 2025 году. Его мощность - 150 тысяч тонн меди в год. Здесь будут работать более тысячи сотрудников. Инвестиции «Норникеля» в реализацию проекта оцениваются в 106 млрд рублей.

Фото пресс-службы КГМК.