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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.21 09:00

В Кольской ГМК произвели последнюю выгрузку катодной меди из электролизных ванн

Это второй и заключительный этап остановки металлургического цеха компании - крупнейшего источника выбросов диоксида серы на мончегорской промплощадке КГМК.

В начале марта в цехе остановили пирометаллургическое производство - были погашены печи и конверторы, прекращены выбросы диоксида серы. Таким образом, «Норникель» сделал очередной шаг на пути создания высокоэффективного производства с низким воздействием на окружающую среду. В дальнейшем весь концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, будет отправляться для производства готовой продукции в Заполярный филиал «Норникеля». Для этого задействуют узел отгрузки концентрата рафинировочного цеха Кольской ГМК.

Закрытие металлургического цеха сократит выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн в 2021 году, а с учетом остановки плавильного производства в Никеле приведет к снижению выбросов на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85% по сравнению с 2015 годом.

В следующем 2022 году выбросы Кольской ГМК ожидаем на уровне 22 тысяч тонн в год, из них 8-9 тысяч в зависимости от сезона – это выбросы от ТЭЦ, которая в том числе отапливает дома горожан в Мончегорске, – отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - В планах модернизировать ТЭЦ, чтобы снизить выбросы и от этого теплоисточника. Дальше мы будем действовать и принимать все меры для снижения негативных воздействий не только по выбросам, но и по всем различным направлениям, связанными с экологией: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, рекультивация территорий, земель, обращение с отходами.

Сразу после закрытия цеха начнется зачистка производственных помещений и металлургических агрегатов от медьсодержащих материалов. Эта работа продлится весь 2021 год, с 2022 года начнется демонтаж производственных помещений и зданий.

В планах у «Норникеля» строительство нового медерафинировочного производства в Мончегорске.

- Новый цех позволит производить до 150 тысяч тонн меди в год, что по сравнению с закрывшимся в два раза больше – сообщил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий. – Это производство будет работать по современной технологии «Обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» с соблюдением самых высоких экологических стандартов. Здесь будет высокий уровень механизации, автоматизации, с меньшей долей ручного труда.

Закрытие металлургического цеха затронуло порядка 700 работников Кольской ГМК и компании «Печенгастрой». Для социальной поддержки высвобождаемых работников компания реализует целевую программу общей стоимостью более 800 млн рублей. Она направлена на трудоустройство, переобучение и адаптацию персонала.

Две трети сотрудников цеха решили продолжить работу в компании, им предложены вакансии, переобучение и трудоустройство с сохранением в течение года уровня заработной платы не ниже, чем на предыдущем месте работы. Денежные компенсации, связанные с переездом и приобретением жилья, получат сотрудники, у которых новое рабочее место в «Норникеле» находится за пределами Мончегорска. Для тех, кто принял решение прекратить трудовую деятельность, предусмотрены денежные выплаты.

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