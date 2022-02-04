В Кольской ГМК завершён первый этап работы по созданию инженерно-цифровой модели производства

Все здания и местность промышленной площадки компании переведены в 3D-модель. Оцифровка проводилась с помощью современных устройств и методов проведения геодезической съёмки: применялись беспилотные летающие аппараты (дроны), электронные тахеометры и теодолиты, GPS-приемники, камеры высокого разрешения, 3D-сканеры, специализированное программное обеспечение. С целью повышения цифровой детализации зданий и сооружений применяются технологии лазерного сканирования.

На втором этапе создания цифровой модели компании предстоит провести внутреннюю детализацию всех существующих зданий и помещений. Это сложнейшая и кропотливая работа – перевести в цифровой формат нужно всё оборудование, технологические процессы, инженерно-технические коммуникации (подземные кабельные линии, трубопроводы и т.д.).

Технологии трёхмерного моделирования Кольская ГМК активно использует при строительстве новых производств. В частности, они применялись при строительстве комплекса по утилизации солевого стока никелевого рафинирования и реализации инвестиционного проекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции никеля из растворов хлорного растворения.

В настоящее время с использованием 3D-технологий Кольская ГМК реализует проект строительства нового медерафинировочного производства в Мончегорске. Наличие 3D-модели позволяет компании более точно проектировать здания, избежать возможных инженерных ошибок при монтаже технологических систем, оборудования, инженерных коммуникаций.

В дальнейшем, после завершения строительства нового производства, его 3D-модель пополнит общую инженерно-цифровую 3D-модель Кольской ГМК, сообщает управление общественных связей АО «Кольская ГМК».

Фото управления общественных связей АО «Кольская ГМК».