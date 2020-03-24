В Кольской территориальной избирательной комиссии прошли учения.

22 апреля этого года должны состоятся общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Сейчас в Кольском районе в разгаре проверки каждого избирательного участка. К слову, всего их в районе 36, плюс ещё один резервный находится в Кольской ЦРБ. Основные требования на участках – наличие металлодетекторов, металлоискателей, генераторов для аварийной подачи электричества, а также средств пожаротушения.

В целом, нареканий по готовности к проведению выборов нет.

Вчера была проведена тренировка в здании, где располагается Кольская территориальная избирательная комиссия. По легенде «учений» здание оказалось обесточенным. Совместно с ЕДДС Кольского района и отделом безопасности администрации Кольского района для бесперебойной работы комиссии на месте было проведено подключение резервного источника электроснабжения. Бензиновый генератор, в случае внезапного отключения электричества в день голосования, сможет на пять часов обеспечить здание бесперебойным питанием.

В апреле у Кольской ТИК появится ещё один запасной генератор, пишет газета «Кольское слово».