В Кольскую ЦРБ поступили два легковых автомобиля

В июне 2024 года в Кольскую ЦРБ было поставлено два легковых автомобиля «NIVA TRAVEL» на общую сумму 2,8 млн рублей, приобретенные в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Автомобили будут использоваться в подразделениях Кольской ЦРБ для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов. В этом году для Кольской ЦРБ будет приобретен ещё 1 автомобиль.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, всего на 2024 год была запланирована поставка 35 легковых автомобилей для 7 медицинских организаций (Мончегорская, Кольская, Ловозерская, Кандалакшская, Печенгская, Североморская и Апатитско-Кировская ЦРБ).

В рамках опережающей реализации мероприятий программы модернизации первичного звена здравоохранения уже приобретен 31 автомобиль и ещё 4 будут поставлены в октябре.

Фото: https://gov-murman.ru