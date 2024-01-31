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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 09:30

В Кольскую ЦРБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило 8 легковых автомобилей

В конце 2023 года в Кольскую ЦРБ поступило 8 легковых автомобилей общей стоимостью 6,7 млн рублей. Автотранспорт был приобретен в рамках опережающей реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», запланированных на 2024 год.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, автомобили будут использованы в подразделениях Кольской ЦРБ для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов, доставки лекарственных препаратов для жителей отдаленных районов.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, ранее (в январе и марте 2023 года) в Кольскую ЦРБ также было поставлено 3 легковых автомобиля (два «LADA GRANTA» и один «NIVA TRAVEL»). В 2024 году будет приобретено еще 3 легковых автомобиля.

«В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить» мы обновили автопарк легковых автомобилей Кольской ЦРБ. В распоряжение больницы поступили 6 автомобилей «LADA GRANTA» и 2 «NIVA TRAVEL». Всего в 2024 году у нас к закупке было запланировано 35 автомобилей, в рамках опережающей реализации мероприятий программы, 29 уже поступили в 7 учреждений здравоохранения в конце прошлого года, еще 6 автомобилей мы ожидаем в этом году», – рассказала заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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