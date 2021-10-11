В команде МЧС: спасотряд МАГУ вернулся со всероссийского слёта

На прошлой неделе в Ногинске завершился первый Всероссийский слёт студентов-спасателей и волонтёров в ЧС, в котором принимал участие добровольческий спасотряд Мурманского арктического государственного университета.

Сборы проходили на базе Ногинского спасательного центра, участники проживали в обогреваемом палаточном городке на его территории. Насыщенная практико-ориентированная программа включала лекции, практические занятия, встречи «Диалог на равных», мастер-классы. Участники обучались у специалистов различных компетенций и под присмотром опытных инструкторов прошли пожарную, водную и альпинистскую подготовку, а также обучение по оказанию первой помощи, успешно сдали пожарно-технический минимум, который включал в себя боевое развёртывание звена, тушение автомобиля и работу с первичными средствами пожаротушения. Студенты познакомились с заслуженными спасателями России, побывали на встречах с именитыми экспертами, например, с директором Департамента образовательной деятельности МЧС России генерал-майором Александром Бондаром.

«Очень опытные инструкторы, - поделилась Анастасия Бурлака, студентка МАГУ по направлению «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». - Да и в целом атмосфера боевая. Это место, где собрались неравнодушные ребята, которые умеют и хотят помогать».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийский студенческий корпус спасателей является точкой притяжения для небезразличных к чужой беде молодых людей и девушек. Студенты-спасатели по всей стране участвуют в ликвидации крупнейших чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также привлекаются к ликвидации региональных ЧС. Слёт направлен на повышение спасательных компетенций у участников и призван привлечь внимание к вопросам безопасной жизни.