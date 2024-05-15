В командном первенстве кубок победителя регионального этапа фестиваля ВФСК ГТО среди школьников завоевала команда из Апатитов

С 10 по 11 мая на базе Центрального плавательного бассейна и Легкоатлетического манежа Мурманска состоялся региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций области. В фестивале приняли участие 79 обучающихся из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Полярных Зорь, ЗАТО Видяево, ЗАТО Александровск и ЗАТО город Заозерск.

В течение двух дней участники мероприятия соревновались в видах испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: беге на 30 и 60 метров, смешанном передвижении на 1000 метров, беге на 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, плавании 25 метров и 50 метров вольным стилем, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперёд из положения стоя на гимнастической скамье. Девочки и девушки состязались в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу, а мальчики и юноши – в подтягивании из виса на высокой перекладине.

Завершился фестиваль командной эстафетой ГТО, в которой победителем стала команда из ЗАТО Александровск, на втором месте – команда из Апатитов и на третьем месте – команда из ЗАТО Видяево.

В личном первенстве среди девочек и девушек в своих возрастных ступенях на первом месте – Юлия Ефименко, Марьяна Котельникова, Дарина Воронко, Аида Наврузова и Полина Липец.

Среди мальчиков и юношей в личном первенстве в своих возрастных ступенях победителями стали Дмитрий Недашевский, Кирилл Пинкин, Владислав Поляков, Андрей Журавлёв и Савелий Абакумов.

В командном первенстве кубок победителя получила команда из Апатитов, серебряный призёр – команда из ЗАТО Александровск, бронзовый призёр – команда из Мурманска.

Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК ГТО и «ART LOGIC».

Как сообщает региональное Министерство спорта, лучшие обучающиеся в составе команды Мурманской области в конце сентября отправятся на всероссийский финал фестиваля, который пройдёт в Ялте на базе международного детского центра «Артек».

Фото: https://gov-murman.ru