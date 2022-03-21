В командном зачёте спортсмены «Колатомэнергоремонта» заняли III место в соревнованиях по горнолыжному спорту

В Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма» завершились 49-я Спартакиада Кольской АЭС и подрядных организаций и 22-я городская Спартакиада трудящихся по горнолыжному спорту. В напряжённых соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов и любителей активного образа жизни.

Состязания по горнолыжному спорту проводились по дисциплине слалом гигант. Участники стартовали на высоте 215 метров и им предстояло быстро и аккуратно преодолеть так называемую «змейку» на склоне. Активное участие в турнире приняли работники предприятия АО «Колатомэнергоремонт», члены отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

В 49-й Спартакиаде Кольской АЭС и подрядных организаций» среди женщин в своих возрастных категориях почётное I место заняла техник участка сварки Людмила Весел. Среди мужчин, в своих возрастных категориях: II место у электрослесаря цеха по ремонту электротехнического оборудования Дмитрия Магдеева, третье место заняли слесарь цеха по ремонту турбинного оборудования Андрей Магдеев и изолировщик цеха ремонтно-строительных работ Евгений Поташев. В командном зачёте «Колатомэнергоремонт» занял III место.

В 22-й городской Спартакиаде трудящихся в своих возрастных категориях, среди женщин почётное II место у техника участка сварки Людмилы Весел, среди мужчин II место у слесаря цеха по ремонту турбинного оборудования Андрея Магдеева. В командном зачёте спортсмены «Колатомэнергоремонта» заняли III место.

«Поздравляю наших коллег с заслуженной победой, которая несомненно стала ярким подтверждением упорства, трудолюбия и активной жизненной позиции. Желаю всем спортсменам удачи, успехов на пути реализации задуманного и новых побед», - прокомментировал председатель отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Андрей Соколов.

Фото: предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».