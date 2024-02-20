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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 12:40

В командном зачёте весь пьедестал заняли заполярные спортсмены: в Мурманске провели чемпионат и первенство СЗФО по ушу

В Легкоатлетическом манеже 17 и 18 февраля состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу.

В дисциплине «саньда» соревновались около 180 спортсменов из Ленинградской и Мурманской областей, а также Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Наш регион представляли 12 команд из Мурманска, Полярного, Ковдора, Колы, Североморска, Заполярного, Мончегорска, Гаджиево и Ревды.

Золотые медали, каждый в своей весовой категории, завоевали Руслан Шестаков, Даниил Курган, Ярослав Михайлов, Глеб Шамшинов, Максим Кумысин, Никита Петров, Александр Пудов, Илья Усманов, Макар Шабунин, Евгений Лысцев, Андрей Березин, Иван Михайленко, Вадим Ракитин, Ибрагим Шалбузов, Арсений Глухов, Мурат Максимкин, Илья Кайсин, Максим Хворостянов, Матвей Матковский, Феликс Саакян, Ярослав Акатьев, Максим Фалько, Егор Сорокин, Илья Столбцов, Дмитрий Сорокин, Илья Чернятин, Сергей Варушкин, Владимир Черкасов, Семен Кузнецов, Алексей Борискин, Никита Киселёв, Владимир Герасимов, Арина Панкратова, Ульяна Антошина, Ирина Михайлиди, Милана Федосеева и Татьяна Соина.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в командном зачёте весь пьедестал заняли заполярные спортсмены. На первом месте команда «Ушугад» из Гаджиево, они завоевали 20 наград турнира. На втором месте команда «Ушу-Ревда» из Ревды и за ними 14 наград. Третье место у команды «Сувон» из Мончегорска, которая забрала с собой 13 наград.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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