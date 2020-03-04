В Коми нашли региональное ноу-хау борьбы с борщевиком

Сыктывдин поделился своим методом борьбы с борщевиком. Об этом шла речь 3 марта на семинаре Совета руководителей советов Коми. Темой семинара стал ход реализации закона о вопросах благоустройства в регионе, а также о мероприятиях по уничтожению борщевика Сосновского на земельных участках в границах населенных пунктов. Глава Сыктывдинского района – председатель районного Совета Светлана Савинова рассказала о методах борьбы с борщевиком на территории района.

«Дисковать борщевик, когда уже появилось соцветие, – пустая трата времени, так как семена были разбросаны, и на следующий год он снова произрос. Второй наш опыт – это выкапывание. Но корневище находится на большой глубине, и имеется множество маленьких корней. Оставив маленький корешок, мы снова получим царство борщевика», - отметила председатель райсовета.

Также, по её словам, Сыктывдину не хотелось использовать химический метод борьбы, поскольку реагент наносит экологический ущерб земле, «где потом производилась бы какая-либо овощная или цветочная культура».

«И мы стали использовать золу. Такой способ мы рассматривали с 2016 года и с 2017-го начали внедрять, - поделилась ноу-хау С. Савинова. – Этот метод хорош: когда хозяин участка, имея небольшие плантации, подкапывает борщевик и подсыпает 50 граммов золы. Эффект у нас был на следующий год очень высокий. Мы заметили, что там, где площадь была обработана золой, практически борщевик не появился. В прошлом году мы пригласили всех глав поселений и рассказали об этом более эффективном методе".

Еще один метод – обрезание верхушки борщевика или нанесение гербицидов кисточкой на соцветие сорняка.

Также С. Савинова подчеркнула, что выделенные 350 тысяч рублей на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского для Сыктывдина – сумма мизерная. «Сегодня нужна программа на уровне Федерации. Потому что не только Коми земля имеет этот сорняк. У многих субъектов такая же проблема – Архангельская, Псковская, Новгородская, Костромская, Ленинградская области. Только финансирование и общая борьба позволят нам в кратчайшие сроки истребить сорняк», - резюмировала председатель райсовета, пишет «Комиинформ».

https://komiinform.ru/news/193856