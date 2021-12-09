В Коми презентовали буклет об оленно-транспортных батальонах, созданный при участии специалистов Мурманского областного краеведческого музея

Вышел в свет информационно-презентационный буклет «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья».

Презентация издания прошла в Финно-угорском культурном центре Российской Федерации в Сыктывкаре. Мероприятие посвящено 80-летию со дня принятия постановления «О проведении мобилизации оленей, оленьих упряжек, ездовых (каюров) в Коми АССР и Архангельской области». Тогда были организованы уникальные подразделения Западного Карельского фронта, не имеющие аналогов в мировой истории. В их состав входили оленеводы, крестьяне, рабочие и служащие из Мурманской и Архангельской областей, Коми АССР и Ненецкого национального округа. Было мобилизовано десять тысяч оленей, две тысячи нарт с упряжью, около полторы тысячи каюров.

В буклет «Оленно-транспортные батальоны в снегах Заполярья» вошли снимки советских фотографов, дополненные архивными статьями, биографическими справками, историческими фактами о подвиге «оленной армии». Читателю предоставляется возможность изучить этапы формирования, боевой путь и подвиги участников оленно-транспортных эшелонов в 1941-1945 годы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, издание создано при участии Мурманского областного краеведческого музея – специалисты учреждения оказали содействие сбору материалов для буклета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430412/#&gid=1&pid=1