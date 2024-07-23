В комитете Госдумы поддержали доплату для пенсионеров старше 80 лет

В комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержали поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Как сообщает ТАСС, сейчас ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей получают неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за инвалидом I группы, а также за гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Поправкой предлагается включить выплату в саму пенсию с учётом районного коэффициента и ежегодной индексации.

Уточняется, что выплата будет начисляться людям, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы в беззаявительном порядке.

Напомним, что в России для пенсионеров, достигших 80 лет, предусмотрена особая надбавка за возраст в размере 100% от фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек. Соответственно, выплата с 1 июля составляет 16 269 рублей. Пожилым людям не нужно подавать заявления, их пенсии увеличат автоматически.