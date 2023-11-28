В «коммунальной пятнице» Госжилстройнадзора в Североморске приняли участие и специалисты Центра управления регионом Мурманской области

24 ноября состоялся первый совместный рейд Министерства государственного жилищного и строительного надзора и Центра управления регионом Мурманской области. Проверяющие посетили многоквартирные дома Североморска по адресам: Школьная, 5; Кирова, 10; Сафонова, 19; Гвардейская, 8; Комсомольская, 23; Кортик, 12; Авиаторов, 7; Гаджиева, 11 и другие.

В центре внимания были жалобы, поступившие в Центр управления регионом и обращения, направленные в министерство. Они касались состояния лестниц и крылец, вывоза снега, затопления подвалов, протечки кровли тамбура, брошенный строительный мусор, отсутствия в подъездах освещения, уборки, остекления, косметических ремонтов.

- Сегодня мы впервые в паре с ЦУРом проверили обращения жителей. Могу сказать, что часть жалоб подтвердились, часть нет. Например, обозначенные жителями уличные лестницы были бесхозными и действительно плохо чистились, но мы сразу обсудили проблему с администрацией и их почистили. Или подвал по адресу улица Школьная, 5 в Большом Сафоново оказался действительно подтопленным, а там, где жильцы просили ликвидировать затопление тамбура, мы ещё обнаружили захламлённый подвал и открытый электрощит. То есть кроме заявленных жильцами нарушений в рейдах всегда выявляются другие. Это позволяет получать объективную картину, - сообщила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

На выявленные нарушения сразу указывается директорам управляющих компаний, традиционно принимающих участие в коммунальных рейдах главы Госжилстройнадзора. В установленные тут же сроки они обязуются ликвидировать нарушения и доложить об этом в министерство с приложением фото выполненных работ. Такая практика позволяет провинившимся УК решить проблему заявителя без административного наказания.

Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/506242/#&gid=1&pid=1