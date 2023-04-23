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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.23 16:00

В конце апреля в Мурманске состоится ярмарка самозанятых: от хобби до прибыльного дела

Одна из участниц ярмарки – Анастасия Попова, которая увлекается изготовлением изделий из полимерной глины.

«Увлеклась лепкой из полимерной глины около шести лет назад. Сходила на мастер-класс в Мурманске, слепила там свой первый браслет с морошкой и влюбилась в это ремесло. Искала уроки в интернете, изучала информацию и лепила для себя, пока однажды мне не сделали предложение провести самой мастер-класс. Так и началась моя деятельность: пошли продажи и обучение для взрослых и детей. Я постоянно совершенствую свои навыки, прохожу обучения по новым направлениям. Лепить в одной тематике скучно, поэтому среди моих работ можно найти цветочные украшения, кружки с куколками, стимпанковские кружки, брелоки с грибами и многое другое. В планах развить свой маленький бизнес и снять помещение под мастерскую, где смогу проводить мастер-классы», – рассказала северянка.

Ярмарка пройдёт 29 и 30 апреля по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, д. 134, ТРЦ «Форум». Начало в 11.00.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, за два дня работы ярмарки гости смогут познакомиться с местными ремесленниками и посетить увлекательные мастер-классы. А те, кто только планирует открыть своё дело, могут пообщаться с действующими самозанятыми и изучить их опыт.

Ярмарка самозанятых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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