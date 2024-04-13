В конце апреля жителей и гостей Мурманской области приглашают на ярмарку «На Севере – светло!»

С 27 апреля по 5 мая в Мурманске на улице Воровского начнёт работу ярмарка «На Севере – светло!». Северян и гостей региона ждут увлекательные мастер-классы, развлекательные программы, подвижные игры, викторины и подарки.

Традиционно в торговых рядах все желающие смогут приобрести сувениры ручной работы, одежду с северным принтом, продукты питания, в том числе – деликатесы Мурманской области. На ярмарке будет представлен широкий выбор пасхальных куличей.

Из «Почтового домика» можно будет бесплатно отправить открытку в любой уголок страны.

Время работы ярмарки - ежедневно с 12 до 20 часов.

Подробная информация, расписание мастер-классов и время проведения развлекательных программ будут опубликованы в паблике организаторов ярмарки АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru