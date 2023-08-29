В конце августа – начале сентября будут проводиться работы на антенно-мачтовом сооружении в Мурманске
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении внеплановых отключений оборудования для выполнения работ на антенно-мачтовом сооружении (АМС) в городе Мурманске по адресу: ул. Шолохова, 36.
|
Дата проведения
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
31.08.2023
|
10.00 – 17.00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
Отключение РПДУ
|
|
10.00 – 17.00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
|
10.00 – 17.00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
|
10.00 – 17.00
|
Звезда ФМ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
|
10.00 – 17.00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
|
10.00 – 17.00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
|
10.00 – 17.00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
|
10.00 – 17.00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
|
10.00 – 17.00
|
Солнце
|
52, 1 кВт
|
06.09.2023 – 08.09.2023, 11.09.2023 – 15.09.2023
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
Отключение вещания в период отсутствия региональных врезок ежедневно с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 17.00
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Звезда ФМ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
09.00 – 11.00
14.00 – 17.00
|
Солнце
|
52, 1 кВт