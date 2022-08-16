В конце августа прокуратуре Мурманской области исполняется 100 лет

Датой создания органов прокуратуры Мурманской области считается 25 августа 1922 года, именно в этот день первый прокурор Мурманской области Андрей Иванович Иванов издал приказ: «На основании постановления президиума Мургубисполкома от 25 сего августа Мургуботдел юстиции упраздняется с упомянутого числа, вместо него образуется губернская прокуратура в лице народного прокурора губернии А. Иванова».

Датой создания органов прокуратуры Мурманской области считается 25 августа 1922 года, именно в этот день первый прокурор Мурманской области Андрей Иванович Иванов издал приказ: «На основании постановления президиума Мургубисполкома от 25 сего августа Мургуботдел юстиции упраздняется с упомянутого числа, вместо него образуется губернская прокуратура в лице народного прокурора губернии А. Иванова».

За историю существования прокуратура Мурманской области стояла на страже закона и правопорядка, обеспечивала стабильность и надёжную защиту интересов общества и государства.