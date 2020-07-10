В конце этого года акт о выполнении работ на важном объекте должен быть подписан - Анна Головина

Новое здание образовательного учреждения в рамках нацпроекта «Образование» начали возводить в Североморске в 2019 году. Строительство ведётся за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов. Сумма проекта - более 1 миллиарда рублей. Возводит школу компания «МНК-групп». На сегодняшний день 70% стен здания уже готовы.

С очередной инспекцией на стройплощадке вчера побывали руководители областного Министерства образования и науки, Управления образования ЗАТО, депутаты регионального парламента и североморского Совета депутатов.

- Строительство ведётся в комплексе, параллельно идут сантехнические работы, устанавливается вентиляция, прокладываются коммуникации – водопровод и теплосеть, проходит остекление здания – тех блоков, которые уже достроены. Частично сделана кровля, что позволяет вести электромонтажные, отделочные и штукатурные работы, - рассказал директор МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» Андрей Орлов.

Небольшое отставание от графика есть, но и причины на то веские. Рабочим пришлось проводить дополнительные буровзрывные работы, потом в процесс вмешалась пандемия, а из-за обрушения моста произошёл сбой в доставке стройматериалов. Сейчас стройка идёт активными темпами.

- Это первое образовательное учреждение, которое строится в области за последние 25 лет. И со стороны губернатора, и со стороны правительства внимание пристальное. Мы делаем всё возможное, чтобы оказать подрядной организации содействие в привлечении трудовых ресурсов, доставке материалов, но и с компании ответственности не снимаем. В конце этого года акт о выполнении работ должен быть подписан, - рассказала министр образования и науки региона Анна Головина.

Планируется, что в новой школе будет 43 класса. Четырёхэтажное здание рассчитано на 1200 учеников. Уже сейчас Управление образования администрации ЗАТО Североморск занимается подбором кадров.

- Мы уже начали работу по привлечению учителей, плотно сотрудничаем с МАГУ, МГТУ и педагогическим колледжем. Образовательное учреждение оснастим современной материально-технической базой, чтобы у детей были все условия для получения качественного образования. Планируем, что в новой школе упор будет сделан на подготовку старшеклассников к ЕГЭ и рассчитываем, что здесь будет обучаться много учеников 10-х и 11-х классов, - рассказала начальник Управления образования администрации ЗАТО Североморск Юлия Гладских.

В Североморске ввод в эксплуатацию новой школы позволит также решить проблему обучения детей во вторую смену.