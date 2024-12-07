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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.24 13:00

В конце года россиян ждёт шестидневная рабочая неделя, а начале 2025 года - ультракороткая

Ольга Владимирова, юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву, рассказала, почему суббота 28 декабря будет рабочей и будет ли этот рабочий день сокращенным.

В 2024 году в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день переносится с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днём.

Однако уже в январе 2025 года россиян ждут ультракороткая рабочая неделя: трудиться придётся всего два дня, 9 и 10 января.

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января - новогодние каникулы, 7 января - Рождество Христово. Следовательно, с учётом переноса выходных дней в 2025 году новогодние каникулы для работников продлятся 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат так как в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.

 

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