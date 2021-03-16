В конце марта в Мончегорске пройдёт турнир по юкигассен для юниоров

27 марта в Мончегорске пройдёт турнир по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге. Юки-юниор». Организаторы – Ассоциация юкигассен Мурманской области.

На территории Центра активного отдыха «Берег развлечений» на набережной озера Лумболка школьники Мончегорска сразятся за звание сильнейшей снежной команды. Игры начнутся в 12 часов.

К участию в турнире будет допущено порядка 10 команд, которые подадут заявки до 25 марта. Подробная информация по участию в турнире по телефону (815-36) 5-00-36 (доб. 703).

С 2014 года игры по юкигассен среди работающей молодёжи и студентов региона проводились в Кировске, Апатитах, Мурманске, Мончегорске, Кандалакше и Заполярном. С 2019 года проводятся турниры по юкигассен среди школьников: игры состоялись в Кировске, Апатитах и Мончегорске. Подробнее о проекте на сайте.

«В этом году проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, — продолжает руководитель проекта. — Мы замахнулись на святая святых — на правила проведения игр юкигассен, решив поэкспериментировать: на средства гранта были закуплены видеокамеры, которые будут стоять по периметру игровой площадки, и у каждой команды дважды за турнир будет возможность видеоповтора спорной ситуации», – комментирует Полина Бусыгина, руководитель проекта.

Проект также поддержан администрацией города Мончегорска, Корпоративным волонтёрским движением компании «Норникель» «Комбинат Добра», Региональным центром поддержки молодёжных и добровольческих инициатив.

Как сообщает региональное Министерство спорта и молодёжной политики, юкигассен – командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимает участие 2 команды. Задача — захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника. Игра требует от участников сплочённости, взаимовыручки, слаженной работы, умения правильно построить стратегию и выбрать тактику. Турнир проводится по международным правилам, утверждённым федерацией Японии – страны, где зародилась игра.