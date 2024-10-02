В конце октября у россиян будет шестидневная рабочая неделя

В конце октября жителям России предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября.

В производственном календаре, принятым Госдумой, выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После этого россияне будут отдыхать два дня из-за празднования Дня народного единства — воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.