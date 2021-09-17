В конце сентября после ремонта в детский сад №89 будет готов принимать юных мурманчан

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил МБДОУ №89. В 2021 году в учреждении отремонтирована кровля здания, проведён частичный ремонт канализации. Выполнены работы по замене водомерного узла, трубопровода ввода розливов горячего и холодного водоснабжения.

В связи с проведением ремонта все воспитанники детского сада посещают второй корпус учреждения по адресу ул. Александра Невского, 85а. На данный момент наполняемость групп не превышает допустимых норм.

- У нас 446 детей ходят в этот сад, а сейчас у нас всего 220 детей, потому что остальные ещё не приехали из отпусков. То есть сегодня никакой острой потребности размещать где-то ещё детей нет, но такая потребность появится уже первого октября, - отметил Евгений Никора.

Благоустройство территории после ремонтных работ будет закончено до 24 сентября. До 22 сентября сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» промоют сети и проведут анализ воды.

- Благодаря слаженной работе ресурсоснабжающей организации и подрядчика в лице комитета по образованию города Мурманска, можно с уверенностью говорить, что 27 сентября корпус на улице Александра Невского, 77 будет готов принимать юных мурманчан, - подытожил Евгений Никора.