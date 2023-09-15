В конце сентября в Мурманском областном театре кукол покажут музыкальное шоу с марионетками в спектакле «Куклы и клоуны»

В Мурманском областном театре кукол 30 сентября в 15.00 и 17.30 состоится яркое музыкальное шоу с марионетками в спектакле «Куклы и клоуны».

В спектакле представлено всё многообразие номеров мировых цирков – дрессированные медведи, канатоходец, воздушные гимнасты, жонглёры, акробаты, клоуны.

Как пишет vk.com/murmanpuppet, феерический набор цирковых номеров сочетает в себе современность и классику русской школы марионеток. В номерах использованы как современные куклы, так и уникальные куклы прошлых лет, выполненные руками известных российских театральных художников.

Номера поражают своей виртуозностью и чистотой технического исполнения. Живость и озорство спектаклю придают клоунские репризы, сопровождающие каждый номер.

Продолжительность спектакля 45 минут. (4+)

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457253117%2Fwall-11868529_8824