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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.25 11:30

В конце учебного года Кольская АЭС подвела итоги профориентационного проекта «Живи, учись, работай в Арктике!»

В 2024-2025 учебном году с работой самой северной АЭС Европы познакомилось более 1200 учащихся средних и средне-специальных учебных заведений из 15 населённых пунктов Мурманской области, а также более 300 студентов и преподавателей российских вузов. Профориентационная работа со школьниками и студентами является важной частью регионального проекта «Живи, учись, работай в Арктике!»*, направленного на помощь в профессиональном определении будущих выпускников.

Отправной точкой всех технических туров на заполярной АЭС является информационный центр, где специалисты управления коммуникаций знакомят гостей с основными принципами работы атомной станции, производством электроэнергии и как она поступает в энергосистему Кольского полуострова.

В учебно-тренировочном подразделении Кольской АЭС школьники и студенты знакомятся с программами профессиональной подготовки сотрудников атомной станции, посещают полномасштабный тренажёр блочного щита управления, который позволяет моделировать разные режимы работы АЭС и отрабатывать действия оперативного персонала.

В производственных цехах ребята узнают, насколько высокий профессионализм у персонала АЭС и какие жёсткие требования предъявляются к соблюдению правил безопасности на производстве, изучают работу лаборатории, выполняющей радиационный и экологический мониторинг внешней среды.

«Кольская АЭС заинтересована в том, чтобы как можно больше молодых людей узнавали о перспективах работы в отечественной атомной энергетике. Нам важно, чтобы будущие выпускники понимали значение Кольской АЭС для Арктического региона и Северо-Запада России, а мы, в свою очередь, рассказываем о профессиях, востребованных на предприятии, перспективах работы и карьерных возможностях для наших специалистов. Кроме ознакомительных экскурсий в течение года Кольская АЭС принимает участие и в федеральных профориентационных мероприятиях для школьников: «Неделя без турникетов», «Траектория: школа-вуз-предприятие», проекты «Школы Росатома», «Собери портфель пятёрок», поддерживает проект «Профессионалитет», направленный на подготовку рабочих специальностей в учреждениях среднего профессионального образования», – прокомментировал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, в «Росатоме» понимают, что развитие отечественной науки и технологий напрямую зависит от образовательной базы. Повышается доступность профориентационных программ для школьников, формируются условия для того, чтобы будущие специалисты атомной отрасли, которые уже выбрали для себя направление развития, могли еще будучи школьниками проявить себя и получить поддержку для развития своих идей.

 

 

* - «Живи, учись, работай в Арктике!» – это региональный профориентационный проект, направленный на помощь школьникам в определении их профессиональной траектории и выборе будущей профессии в Арктической зоне России. Проект реализуется на базе моногородов Мурманской области для интеграции ресурсов образовательных учреждений и градообразующих предприятий.

Он представляет собой комплекс мер, включая онлайн-платформу, рекомендации по выбору профессии, создание условий для развития талантов молодёжи, оказание помощи в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие арктической культуры.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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