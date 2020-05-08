В конкурсе #окновпобеду уже приняли участие более 500 северян

Более 500 северян уже приняли участие в конкурсе #окновпобеду, старт которого был анонсирован главой региона Андреем Чибисом.

Напомним, в преддверии Дня Победы жителям области предлагается украсить свои окна и выложить фотографию в профиле в одной из социальных сетей (Instagram, ВКонтакте) в период с 1 по 9 мая включительно. В публикации необходимо поставить хештэги #окновпобеду51 и #НаСевереЖить, а также хештэг с названием своего муниципалитета.

Итоги конкурса будут подведены 12 мая. В каждом муниципалитете будут выбраны десять победителей, которые получат толстовки с символикой Дня Победы, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.