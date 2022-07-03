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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.22 09:00

В Константиновке ДНР военнослужащие ВСУ на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и социальных объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях института иностранных языков (ул. Василия Першина) и отдела ЗАГС (ул. Независимости) дислоцированы боевики националистических батальонов, а на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчётов и РСЗО, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Харькове в техническом лицее №173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооружённых формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в многоквартирных жилых домах (ул. Европейская) военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО, при этом, под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома.

Кроме того, в Славянске Донецкой Народной Республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов, в результате которого погибла женщина и около 10 человек получили ранения. Уже через несколько минут после обстрела на месте происшествия работали репортёры украинских СМИ, которые осуществляли фото- и видеофиксацию последствий якобы неизбирательных ударов российских Вооруженных сил по гражданскому населению. Такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации.

Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличии от украинской стороны, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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