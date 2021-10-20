В контексте климата можно уже говорить о «новой Арктике» - Игорь Поляков

Российско-американская экспедиция «NABOS-2021» по изучению изменений климата в Арктике завершилась во вторник, судно «Академик Трешников» прибыло в порт Киркенес в Норвегии.

В ходе исследований ученые установили, что на формирование климата Арктики влияет прежде всего океан, а не атмосфера, сообщается в официальном тelegram-канале ААНИИ.

«Сегодня (19 октября. - Ред) в морской порт Киркенес прибыло научно-экспедиционное судно «Академик Трешников»: российско-американская экспедиция «NABOS-2021» официально завершена. С момента старта учёные ААНИИ отобрали более 9 тысяч проб воды и проанализировали их в лаборатории на борту судна. Океанографические и гидрохимические данные, полученные в этом году, дополнят базу данных экспедиций «NABOS» с 2002 года. Одним из выводов по результатам их анализа является то, что океан становится определяющей силой в формировании климата Арктики (ранее считалось, что главенствующая роль - у атмосферы. – Ред.)», - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, судно за время экспедиции прошло более 6 тысяч морских миль. Исследователи совершили три высадки на дрейфующий лед, выполнили 26 глубоководных, 13 мелководных океанографических станций. Ранее сообщалось, что в рамках экспедиции были запланированы исследования в море Лаптевых, Восточно-Сибирском море, а также в глубоководной части Северного Ледовитого океана.

Учёные отметили последствия климатических изменений в Арктике: в 2002 году, когда начались экспедиции проекта «NABOS», до района исследований приходилось добираться с помощью ледоколов. В настоящее время хватает мощностей судна ледового класса. «Океанское тепло постепенно поднимается к поверхности, что влечёт за собой изменения гидрологического режима и, в том числе, химического состава океана. В контексте климата можно уже говорить о «новой Арктике», - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции Игоря Полякова.

Судно сейчас разгружается. Полярники отправятся домой уже в ближайшее время.

Напомним, арктические экспедиции в рамках масштабного международного проекта «NABOS» проводятся с 2002 года. В рамках исследовательского сезона 2019 года учёные установили причины, по которым из-за циркуляции воздуха в XXI веке льды в евразийской Арктике тают быстрее, чем в американской.