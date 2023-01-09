В контейнер-холле Мурманска состоится открытие выставки генеративной графики и анимации «11»
В Мурманске 11 января в 19.00 в культурном хабе «Контейнер-холл» участники лаборатории абстрактной анимации презентуют работы, созданные в результате образовательного курса.
Участники лаборатории изучали нодовую среду программирования и создали уникальные работы с помощью нового программного инструмента.
Абстрактные работы отражают спектр человеческих переживаний. Сопроводить их созерцание призван аудиовизуальный перформанс с виджеингом от Виктора Тяпкова и музыкальная импровизация от Юрия Шачнева.
Виктор Тяпков – преподаватель курса, графический дизайнер, куратор неформального объединения дизайнеров «плакат—центр» (Архангельск), участник международных плакатных биеннале, медиахудожник.
Расписание мероприятий и работы выставки:
11 января в 19.00 - открытие выставки лаборатории абстрактной анимации и генеративной графики;
12 января в 18.00 - воркшоп «Интерактивная визуализация музыки» с открытым входом;
13 января в 18.00 - концерт абстрактной музыки и графики;
14 и 15 января в 17.00 – 20.00 – открытое посещение выставки;
16 января – выходной;
17-19 января в 17.00 – 20.00 – открытое посещение выставки;
20-21 января в 18.00 – кураторские экскурсии по выставке.
Фото: https://vk.com/containerhallmurmansk?z=photo-27614892_457239612%2Falbum-27614892_00%2Frev