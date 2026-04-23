В копилке Мурманской области – ещё три награды на итоговом этапе чемпионата «Профессионалы». В Санкт-Петербурге серебряную медаль в компетенции «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0» завоевала студентка Мурманского индустриального колледжа Дарина Шитовкина. Подготовил участницу наставник, преподаватель МИК Андрей Мальцев.

В Екатеринбурге проходили состязания чемпионата по компетенции «Программные решения для бизнеса». Медальон за профессионализм получил Алексей Жернов, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Эксперт-наставник Алексея – преподаватель МКЭиИТ Татьяна Комарова.

В компетенции «Технологии развития городов и территорий» медальон за профессионализм получила студентка Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота Виктория Гапонова. Соревнования прошли в Великом Новгороде, эксперт-наставник студентки – преподаватель МСК Ирина Духанина.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, ранее северяне завоевали две награды на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» во Владивостоке и Оренбурге.

По решению губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам итогового (межрегионального) этапа чемпионата «Профессионалы», а также их наставникам выплачиваются премии до 150 тысяч рублей.

Развитие среднего профессионального образования – приоритетное направление народной программы «На Севере – жить!», включающее как мотивационную поддержку студентов и преподавателей, так и улучшение инфраструктуры учреждений– на сегодняшний день в колледжах региона открыто уже 188 новых лабораторий, в том числе по компетенциям, в которых успешно выступили мурманские студенты.

