В корабельном вертолётном противолодочном полку Северного флота состоялись командирские полёты

В Заполярье в рамках развертывания боевой учёбы в новом периоде обучения состоялись командирские полёты экипажей корабельных вертолётов смешанного авиационного корпуса Северного флота. Эти полеты проводятся с целью выработки единой методики обучения лётного состава авиаполка.

В полётах были задействованы корабельные противолодочные вертолёты Ка-27М и поисково-спасательные вертолёты Ка-27ПС. В лётной смене принял участие командный состав полка.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, традиционно в начале нового учебного года первыми выполняют полётные задания командиры подразделений авиационного полка, чтобы отработать организацию полётов, а в дальнейшем – передать свой опыт молодым лётчикам.

После завершения командирских полётов к плановому обучению приступят молодые лётчики.

Фото: https://mil.ru/news/86b44555-c093-462f-ae6b-399dc11960f9